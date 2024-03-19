Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не поддерживает предложение Франции о возможной отправке войск НАТО на Украине, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте в преддверии саммита Евросоюза.

«Что касается предложения Франции о возможном прямом вмешательстве, наша позиция чёткая, и я повторю её здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — цитирует Мелони ТАСС.

Итальянский премьер также выразила надежду, что парламент разделяет данную позицию.

Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину военных

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

При этом французский президент Эммануэль Макрон в беседе с подростком в Марселе пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине.