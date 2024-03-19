Берлин поддерживал Украину и будет поддерживать в дальнейшем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Вместе с тем, добавил политик, его забавляют нескончаемые дискуссии о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus, пишет Handelsblatt.

По данным газеты, канцлер высказался о вооружениях на конференции Europe 2024 в Берлине.

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности», — отметил Шольц.

Политик пояснил, что страна уже передала Украине большое количество военной помощи. Общая стоимость оружия и техники составила €28 млрд. Он добавил, что поставки от европейских партнеров были на существенно меньшие суммы.

Журналисты спросили Шольца о том, изменится ли его позиция, если «российские войска вновь пойдут на Киев». Канцлер уклонился от прямого ответа. Он заметил, что для того, чтобы этого не произошло, Европе следует обеспечить ВСУ боеприпасами.

Названы истинные причины отказа Германии поставить Taurus Украине

Напомним, что Германия в 2022-2023 постепенно переходила через «красные линии.» В первые поставки вошли каски, бронежилеты, прицелы. Затем были отправлены стрелковое оружие, противотанковые устройства, ЗРК, боевые бронированные машины, САУ, основные боевые танки.

Вместе с тем, Берлин пока воздерживается от поставок дальнобойных ракет. По мнению военных экспертов, это связано с тем, что обслуживание Taurus могут осуществлять только высококвалифицированные профессионалы, обладающие необходимым качественным цифровым оборудованием.

Шольц, по данным аналитиков, категорически отказывается отправлять специалистов такого класса на Украину, так как опасается жесткой реакции со стороны России и не желает подвергать опасности ценное оборудование и офицеров.