Посол Украины в Австралии устроил скандал из-за фильма о спецоперации РФ

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на телеканал ABC, базирующийся в Австралии, из-за показа документального фильма «Конфликт на Украине: другая сторона». Об этом сообщает The Guardian.

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«В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана. <…> Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — передает газета.

Отмечается что представители телеканала выступили в защиту фильма. Они заявили, что он вносит большой вклад в освещение украинского конфликта.

Кроме того, уточняется, что кинолента уже была показана на международном уровне. В материале передали слова представителей канале ABC, которые заявили, что аудитория Австралии имеет право на просмотр фильма и свои собственные выводы о нем.