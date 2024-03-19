Пока вы не уснули: ЦБ Армении об ограничении работы карт «Мир» и миллионные потери ВСУ

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МИД Молдавии объявил о «нежелании видеть Россию» на мероприятии ООН

Посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что МИД Молдавии объявил о «нежелании видеть Россию» на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Об этом дипломат рассказал Sputnik Молдова.

19 марта Васнецова вызвали в МИД Молдавии и сообщили ему, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну. В МИД Молдавии выразили протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.

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ЦБ Армении отреагировал на сообщения об ограничении работы карт «Мир»

Центральный банк Армении сообщил, что коммерческие финансовые организации страны самостоятельно принимают решение о том, продолжать ли работу с платежной системой «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как объяснили в регуляторе, банки Армении принимают это решение исходя из собственной оценке возможных рисков. При этом в сообщении также указано, что армянские банки обязаны должным образом информировать своих клиентов о подобных решениях.

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В МИД РФ отреагировали на слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном

Политика Запада привела к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в приграничье заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Польский генерал заявил о миллионных потерях ВСУ

Экс-начальник генштаба ВС Польши, генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери ВСУ исчисляются уже миллионами, а не сотнями тысяч. Об этом он рассказал в интервью Polsat.

Анджейчак назвал «очень драматичной» ситуацию, в которой оказались ВСУ.

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Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете Ан-26

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В Южном Судане самолет Ан-26 с пассажирами попал в авиакатастрофу. Об этом пишет Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла при заходе воздушного судна на посадку на необорудованном аэродроме в сложных метеоусловиях.

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Иностранные наблюдатели подвели итоги своей работы на выборах в России

Президентские выборы в России прошли в соответствии с демократическими стандартами и нормами. Об этом заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, Вито Гриттани. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Отмечается, что 19 марта международные эксперты и наблюдатели в Общественной палате РФ рассказали о своей работе на выборах. При этом в дни выборах наблюдатели, которые работали в Москве, приезжали в Экспертный центр НОМ и мониторинговую рабочую группу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ).

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Трамп депортирует принца Гарри из США в случае победы на выборах

Дональд Трамп предупредил, что принца Гарри могут выслать из Соединенных Штатов, если он будет избран на предстоящих выборах.

Бывший президент заявил, что герцогу Сассекскому может грозить депортация из-за продолжающихся споров о том, что он, возможно, раньше принимал наркотики, о чем рассказал в своей автобиографии "Запасной".

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Украинский дрон-камикадзе атаковал легковую машину с россиянами

В Белгородской области два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

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В России запретили штрафовать водителей за езду без госномеров

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Руководитель ведомства постановил, что сотрудники ДПС не вправе выписать штрафы автомобилистам при патрулировании улиц. При этом речь идет о ситуациях, когда автовладельцы не успели зарегистрировать транспортные средства после покупки в течение десяти дней. Специалисты считают, что подобное решение развяжет руки многим недобросовестным водителям.

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МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом к спортсменам и правительствам стран отказаться от участия в Играх дружбы в России.

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