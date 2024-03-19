Сенатор США раскритиковал мобилизацию украинцев только с 27 лет

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал власти Украины быстро принять законопроект о мобилизации, который позволил бы привлекать к боевым действиям мужчин моложе 27 лет. Об этом рассказала газета The Washington Post.

Ранее на Украине в первом чтении приняли законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощающий процедуру вручения повесток. Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.

Грэм*, посетивший Киев 18 марта, раскритиковал освобождение от мобилизации украинцев младше 27 лет, подчеркивает The Washington Post. Также он не смог дать никаких гарантий относительно нового американского пакета помощи Украине.

«Я надеюсь, что те, кто имеют право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это только с 27 лет. <…> Нам нужно больше людей», - подчеркнул сенатор.

Грэм* также призвал украинцев не основывать свои решения о службе на основании того, продолжают ли США поддерживать Украину.

Маск возмутился методами мобилизации на Украине

«Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы сражаетесь за себя», - заключил он.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга