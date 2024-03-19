Глава Пентагона заявил, что не позволит Украине пасть

США решительно настроены предоставить Украине еще один пакет помощи и не дать ей проиграть в конфликте с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — заявил Остин. Его слова передает Associated Press.

Такое заявление глава Пентагона сделал перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева. Встреча группы состоялась после того, как представители минобороны Штатов смогли получить 300 млн долларов на финансирование новой военной помощи Украине.