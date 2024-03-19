В КНР заявили о поддержке равноправных переговоров о мире между Россией и Украиной

Китай поддерживает равноправные переговоры о мире между Россией и Украиной. Об этом заявили в МИД Китайской Народной Республики (КНР). Газета.Ru

«Мы неизменно оказываем содействие продвижению мирных переговоров», — отметил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Дипломат добавил, что КНР поддерживает проведение справедливых международных встреч, которые будут признавать и Киев, и Москва, по любым мирным проектам с равноправным участием обеих сторон. RT на русском

Китайский дипломат уточнил, что Пекин продолжает занимать по украинской проблеме "объективную и справедливую позицию". ТАСС