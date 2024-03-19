Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала западные страны прекратить поставки оружия Украине и предложила начать переговоры. Об этом она сказала во время эфира на телеканале Welt. Lenta.ru

Политик указала, что за последние годы Россия продемонстрировала готовность к переговорам. Так, в Стамбуле были проведены переговоры, регулярно идет обмен пленными и переговоры по зерновой сделке. "Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", - обратила внимание Вагенкнехт. Российская газета

Она отметила, что ряд стран Запада пришли к такому пониманию, поэтому перестали финансировать Украину и поставлять оружие ВСУ. В то же время она подчеркнула, что в ФРГ до сих пор отвергают возможность переговоров. Политик также раскритиковала односторонние санкции и выступила за нормализацию отношений с Москвой. Газета.Ru