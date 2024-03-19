Стало известно о попытках Байдена наладить отношения с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху телефонный разговор, который свидетельствует об улучшении отношений двух лидеров. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что из-за разногласий по поводу действий Израиля в секторе Газа между двумя политиками была публичная вражда. Несмотря на это, американский президент наконец договорился о «ценной уступке» от Нетаньяху: израильский лидер согласился отправить группу советников в США для обсуждения операции в городе Рафах.

«Я попросил премьер-министра отправить команду в Вашингтон, чтобы обсудить способы борьбы с ХАМАС без проведения крупной наземной операции в Рафахе», — таким образом Байден подвел итоги разговора на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что США и Израиль согласны в вопросе основных целей операции в секторе Газа. При этом он подчеркнул разное видение достижения этих целей сторонами.