Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства.

В интервью бывшему телеведущему канала CNN Маск рассказал, что иногда у него в мозгу возникает "негативное химическое состояние", похожее на депрессию. Он отметил, что его самочувствие не связано с плохими новостями.

Предприниматель сообщил, что ему помогают лекарства, поскольку около 16 часов в день он тратит на работу и не может позволить себе долгое пребывание в состоянии, при котором он не может ясно мыслить. Он отметил, что лекарства ему прописал врач.

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Маск заявил, что считает свою депрессию врожденной.