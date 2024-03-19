Азербайджан может начать военные действия в конце недели, если Армения откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

В 2023 году Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Ереване же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня и достичь соглашения между силами Карабаха и Азербайджана. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. А в Баку призвали Ереван заключить мирный договор.

В ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Армении вновь грозит резкое обострение ситуации в регионе, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен.

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Азербайджану], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война», - подчеркнул он.

Пашинян обратил внимание на то, что «знает, что будет в конце этой войны», и говорит об этом, так как после вооруженного конфликта местные жители могут спросить его, почему он не предупредил их заранее.

При этом на встрече с жителями сел Тавушской области премьер заявил, что «есть реальная возможность начать процесс делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном», пишет News.am.

Глава правительства Армении отметил, что Баку говорит о проблемах в четырех селах, в то время как армянская сторона указывает на проблемы в 31 населенном пункте.

«Наша политика заключается в том, что мы не должны допускать войны. И именно поэтому мы решили, что должны пойти на корректировку границы Армении на этом участке. Мы делаем это не только ради Армении, но и конкретно для сел Воскепар, Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел», – заявил Пашинян.

Напомним, что после событий 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, в Армении вспыхнули антиправительственные протесты. Демонстранты требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в признании суверенитета Азербайджана над Карабахом.

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В свою очередь Никол Пашинян заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит как Армения, так и Россия, оказались неэффективны. Он также раскритиковал находящихся в регионе российских миротворцев. В МИД России же обратили внимание на то, что на урегулирование конфликта «кардинально повлияло признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана».