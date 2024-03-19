Пашинян: война Азербайджана и Армении может начаться до конца недели

Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан может начать войну с Арменией до конца недели», — передает слова Пашиняна ТАСС.

Он добавил, что такое развитие событий возможно, если Ереван не согласится на компромисс в отношении приграничных сел-эксклавов.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией является искусственно разжигаемым с целью привлечения России к новому военному противостоянию или обвинения ее в бездействии по отношению к членам ОДКБ. Высказал такую точку зрения декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.