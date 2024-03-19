Пока вы спали: угроза ядерной войны из-за Франции и обещание Трампа по Украине

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В России предрекли ядерную войну из-за безответственной риторики Франции

«Безответственная риторика» Франции грозит ядерной войной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, условия использования ядерного оружия четко прописаны в ядерной доктрине. Как указал дипломат, Россия неукоснительно ее придерживается.

Полянский обвинил главу Пентагона Ллойда Остина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в разжигании ядерной риторики. Он также выразил сожаление, что в их адрес не прозвучало ни слова осуждения.

МИД Турции: в 2024 году нет фундамента для окончания конфликта на Украине

Фундамента для урегулирования конфликта на Украине в 2024 году нет, сообщает RT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

«В 2024 году нет фундамента для того, чтобы ожидать развития этого вопроса. Мы не видим этого в ближайшем будущем», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

Названы возможные сроки перехода на новую систему налогообложения в России

Если новое налоговое законодательство России будет принято, то оно должно вступить в силу с 1 января 2025 года, сообщает «Летна.ру» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат не исключил, что решение о переходе на новую систему налогообложения будет принято в весеннюю сессию или в начале осенней.

Отмечается, что про конкретные предложения пока говорить рано, сейчас в Госдуме сформирована рабочая группа, которая собирает идеи, после чего приступит к их рассмотрению.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить конфликт вокруг Украины с помощью переговоров, сообщает РИА Новости.

По словам политика, он знает, что сказать российскому лидеру Владимиру Путину, а также Владимиру Зеленскому.

Бывший глава государства отметил, что очень хорошо знаком с президентом РФ и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, в то время, как действующий президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.

Транспортный налог предложили отменить в России

В России предлагают отменить транспортный налог, сообщает «Свободная пресса».

Как говорится в проекте закона депутатов Госдумы, изначально транспортный налог был призван взымать с автомобилистов дополнительные средства с целью ремонта и содержания автодорог. А главная его несправедливость в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.

В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.