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Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах президента сможет разрешить конфликт вокруг Украины с помощью переговоров, сообщает РИА Новости.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта
© ТАСС

По словам экс-президента, ему есть что сказать главе России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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Как отметил Трамп, он очень хорошо знает президента РФ и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, в то время, как действующий президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.

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