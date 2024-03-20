CNN: Нетаньяху выступит по видеосвязи в Сенате Конгресса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в среду с обращением в Сенате Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как ожидается, Нетаньяху выступит с обращением к республиканцам в Сенате по видеосвязи во время их закрытой встречи.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что правительство Нетаньяху после вылазки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года "более не отвечает требованиям израильского народа", поскольку "мир кардинальным образом изменился". В ответ на речь сенатора партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху попросила американского политика уважать правительство Израиля и не дестабилизировать его в период войны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.