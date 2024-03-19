Трамп усомнился в способности Байдена управлять США

Соединенными Штатами управляет не действующий глава государства Джо Байден, а его «злобное» окружение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-президента США Дональда Трампа.

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По его словам, у Байдена «всегда отсутствующий вид».

«Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять [решения], они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — сказал политик.

Трамп также указал, что, США управляют «злобные, умные» люди в окружении Байдена, пока сам действующий президент хочет поскорее лечь спать.