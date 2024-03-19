Американский сенатор предложил Зеленскому новую форму помощи Украине

Сенатор из США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объяснил ему, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона Киеву – это беспроцентный кредит, сообщает РИА Новости.

«С учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея президента Дональда Трампа о том, чтобы превратить помощь США в беспроцентный кредит, является наиболее вероятным путем вперед», — сказал американский законодатель.

Трамп призвал прекратить безвозмездную помощь США другим странам

Он отметил, что речь идет не только о помощи Киеву, но и другим странам.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон должен прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.