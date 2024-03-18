Китай будет бойкотировать встречи по Украине, если на них не пригласят РФ

Китайский спецпосланник по Украине Ли Хуэй заявил, что КНР не будет посещать встречи по Украине, если на них не пригласят Россию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в китайском МИД объяснили это желанием поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон». Такое заявление прозвучало на фоне планов председателя Китая Си Цзиньпина по посещению Франции — этот визит станет первым посещением китайского председателя в Европу за четыре года. Визит запланирован на конец мая и приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между странами.

Одновременно с этим готовится мирный саммит в Швейцарии, на котором планируют обсудить предложенную Украиной «формулу мира». По имеющимся данным, Швейцария хочет пригласить на встречу не только западные страны, но и членов БРИКС.

«БРИКС — это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход», — заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ранее Китай допустил участие в швейцарской конференции по Украине.