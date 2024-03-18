Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки нынешнего конфликта на Украине. Таким образом он дистанцировался от заявлений лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта.

"В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину", - утверждал Писториус в ходе визита в Варшаву.

Его слова приводит агентство DPA. Это позиция, которую можно занять, чтобы высказаться за мир, считает министр. Однако, как подчеркнул Писториус, "не может быть навязанного мира и мира, который приведет к этому, или прекращения огня или замораживания", при котором Россия "в конце станет сильнее и продолжит конфликт".

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14 марта в ходе дебатов в Бундестаге в связи с резолюцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), который требовал передать Украине ракеты Taurus, Мютцених указал на широкую поддержку Киева со стороны Германии в виде поставок вооружений, гуманитарной помощи и приема беженцев. В то же время он заявил, что необходимо учитывать, что многие страны за пределами Европы имеют другой взгляд на нынешний конфликт. Политик продолжил вопросом, который, по его словам, в Бундестаге иногда называют "клеймом позора".

"Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а затем положить ей конец?" - задался вопросом лидер фракции СДПГ.

Впоследствии представители партии "зеленых" и Свободной демократической партии резко раскритиковали Мютцениха за его слова.