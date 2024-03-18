Боррель: главы МИД ЕС поддержали передачу Украине доходов от активов РФ

Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею передачи Украине доходов от замороженных активов России, но окончательное решение по этому вопросу отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, на прошедшем заседании глав МИД стран Евросоюза он увидел «сильную поддержку» идеи использовать доходы от российских активов в интересах Украины.

«Как? Оказать военную помощь в рамках Европейского фонда мира, а также усилить оборонную базу Украины. Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения», — добавил Боррель.

Он отметил, что часть стран хочет «больше деталей» в этом вопросе. Окончательное решение может быть утверждено до или во время саммита ЕС 21-22 марта, заключил Боррель.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД стран ЕС приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных активов РФ.