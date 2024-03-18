Украина запросила срочную помощь у Евросоюза и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь у Европейского союза (ЕС) и США для Киева. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Трансляция его выступления велась на сайте организации.

По его словам, после разговора с министром стало ясно, что ЕС и США должны ускорить принятие решения.

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Боррель добавил, что выделенные Евросоюзом пять миллиардов евро Украине могут быть использованы для оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии и других стран объединения о закупках боеприпасов за пределами ЕС. Он отметил, что эти средства предназначены для поддержки ВСУ, а не военной промышленности Европы.