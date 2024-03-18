МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от активов РФ

Главы МИД стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных активов России. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА «Новости».

По его словам, решение было принято 18 марта на Совете по иностранным делам. При этом Сикорский отметил, что оно пока только политическое, а не юридическое.

«Проценты от капитала от замороженных в ЕС российских активов будут применены в пользу Украины», — добавил он.

Сикорский подчеркнул, что он лично выступает за использование активов РФ для закупок вооружения для Украины, поскольку «агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии». Кроме того, по его мнению, так как РФ «не получит эти деньги пока не выплатит репарации Украине, то лучше пустить их на оборону страны, а не на ее восстановление».

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть находится на счетах бельгийской Euroclear, которая в конце октября отчиталась о том, что за девять месяцев 2023 года было заработано в качестве процентов с них порядка трех миллиардов евро. В ЕС уже не первый месяц обсуждают возможность использования замороженных активов РФ. При этом в Европейском центробанке предупреждали, что данное решение приведет к краху репутации валюты ЕС.