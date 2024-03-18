МИД Германии отказался указывать должность Путина в документах

Министерство иностранных дел Германии приняло решение в своих документах и официальных заявлениях использовать только фамилию президента России Владимира Путина, без указания его должности. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге правительства страны.

«Так, как мы это и в прошлом делали — как „Путина“», — сказал Фишер, отвечая на вопрос СМИ о том, как будет обозначаться президент России в официальных документах немецкого внешнеполитического ведомства.

Его слова передает РИА Новости.

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При этом Фишер заявил, что якобы не помнит, чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией Путина делал какие-либо обозначения. Однако редакция РИА Новости отмечает, что в недавнем ответе на запрос СМИ (в конце февраля) внешнеполитическое ведомство указало российского лидера как «президент Путин».

Это заявление последовало после проведения выборов в Российской Федерации. По итогам обработки 100% бюллетеней результат Путина составил 87,28% голосов избирателей. С победой его уже поздравили ряд мировых лидеров.