Немецкое правительство не признало законными выборы президента России. Об этом заявил представитель ФРГ. ТАСС

В кабинете министров ФРГ отметили, что правительство Германии готово к общению с российским лидером Владимиром Путиным, но не поздравит его с победой на президентских выборах. Lenta.ru

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что кандидат в президенты Владимир Путин после обработки 100 процентов протоколов в Московской области набрал 86,5 процента голосов на выборах президента России. Вечерняя Москва