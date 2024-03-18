Китай допустил участие в швейцарской конференции по Украине

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин допускает свое участие в швейцарской конференции по Украине летом 2024 года. Об этом он рассказал в интервью Neue Zuercher Zeitung.

Журналист Neue Zuercher Zeitung отметил, что Швейцария возлагает большие надежды на участие Китая в саммите, так как присутствие делегации Пекина «станет мощным сигналом».

Посол КНР подчеркнул, что Китай выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был привержен этому. Он напомнил, что сам Пекин представил стратегию политического прекращения украинского кризиса. Ван добавил, что все стороны должны работать над прекращением конфликта.

«Мы не должны допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля. Мы внимательно следим за конференцией, которую примет Швейцария, и рассматриваем возможность участия», - заявил Ван.

Он добавил, что Китай поддерживает скорейшее возобновление диалога России и Украины, которое позволило бы «постепенно деэскалировать ситуацию».

«Односторонние санкции не могут положить конец конфликту. Они только создают новые проблемы. Поэтому Китай отвергает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН», - добавил дипломат.

В конце февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что к лету Берн организует конференцию по урегулированию на Украине. Министр отмечал, что конференция будет проведена по просьбе Украины. Одной из своих целей Кассис называл привлечение Москвы к переговорам.

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в конференции. Она подчеркнула, что этот форум будет посвящен продвижению «ультимативной «формулы Зеленского», хотя Швейцария заявляет о поиске «общего знаменателя мирных инициатив разных стран».