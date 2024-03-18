Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не верит в возможность согласия стран-участниц Евросоюза по отправке военных на Украину. Российская газета

"Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск [стран ЕС] на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам", - ответил он на вопрос журналистов о том, обсудят ли министры стран сообщества возможность согласования единого подхода по вопросу отправки военных подразделений ЕС на Украину. Глава внешнеполитического ведомства прибалтийской республики добавил, что его страна "готова рассмотреть все варианты и стать частью любой коалиции, которая поможет Украине победить". ТАСС

О возможной отправке иностранных военных на Украину заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Однако поддержки эта инициатива не встретила. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин не отправит свои войска на Украину, так как это может привести к прямому столкновению НАТО и России. Lenta.ru