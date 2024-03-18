Из-за полной зависимости Украины от помощи Запада дальнейшие военные расходы лягут на плечи жителей страны. Об этом пишет оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Смотрим". Российская газета

Как отмечает политик, резкое сокращение западной помощи режим Зеленского пытается компенсировать за счет беспрецедентного увеличения налогового бремени на мелкий бизнес и простых граждан. "С подачи Зеленского Министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год, - пишет Медведчук. - Фактически речь идет о повышении налоговых ставок, а главное - дополнительном налогообложении физических лиц-предпринимателей (НФЛП), с которых в том числе планируют дополнительно собрать налогов на 44,2 млрд гривен (более $1,1 млрд)". ТАСС

Ранее политик заявил, что украинской идентичности угрожает отказ от связей с Россией. По его мнению, украинская государственность не может существовать без исторической и культурной связи с РФ. Газета.Ru