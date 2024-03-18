Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто считает, что западным странам нужно признать провал их стратегии в конфликте на Украине. Lenta.ru

Он полагает, что ситуация в Европе критическая, а «угроза мировой войны становится все более острой». Говорит Москва

"Лидеры Западной Европы должны признать, что их стратегия войны на Украине провалилась и что уже давно было бы достигнуто прекращение огня, если бы они приложили хотя бы половину своих усилий к установлению мира, а не к поставкам вооружений", - написал глава МИД на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС