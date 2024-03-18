В США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений

Президента США Джо Байдена раздражают сотрудники штаба из-за накладываемых на него ограничений во избежание провала на предстоящих выборах президента в Соединенных Штатах. Об этом сообщает NBC News. Газета.Ru

По информации издания, Байден иногда чувствовал себя "как будто в коконе" и поэтому стремился проводить больше очных мероприятий, встречаться с избирателями лицом к лицу. Источники утверждают, что президент США считает ограничения со стороны своих помощников противоречащими его природным инстинктам политика, который привык постоянно общаться с населением. ТАСС

По данным NBC, президент США также крайне недоволен тем, что помощники не могут правильно донести до электората его успехи в принятии важных законопроектов и улучшении экономики. Российская газета

Ранее союзники президента США Джо Байдена принесли ему неприятную новость касательно рейтингов в Мичигане и Джорджии. По информации местных СМИ, данные были представлены на закрытой встрече в Белом доме. Как выяснилось, популярность демократа стала снижаться из-за его отношения к конфликту между Израилем и ХАМАС. Услышав об этом, глава Штатов начал «кричать и ругаться». News.ru