Пока вы спали: реакция Ватикана на итоги выборов в РФ и новая операция армии Израиля

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Нетаньяху заявил, что Запад «утратил моральную совесть»

За стремление организовать выборы, которые привели бы Израиль к поражению в борьбе с ХАМАС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жестко раскритиковал западных союзников. Об этом сообщил премьер-министр страны, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

«Неужели вы так быстро забыли 7 октября, самую ужасную резню евреев со времен Холокоста? Неужели так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть?» — задался вопросом Нетаньяху.

По его словам, ряд представителей международного сообщества обвиняет Израиль в преступлениях, которые государство не совершало. Они также настаивают на выборах, которые в данный момент остановят и парализуют страну, что с высокой вероятностью приведет к поражению.

В России создадут платформу для конфискованной криптовалюты

Государственную цифровую платформу, куда будет переводиться конфискованная в рамках уголовных дел криптовалюта, создадут в России. Об этом пишет газета «Известия».

«Проработать вопрос о создании локализованной на территории РФ и находящейся под контролем государства платформы цифровых валют для целей их изъятия и хранения в рамках уголовного производства», — говорится в документе.

Инициатор этого предложения — Министерство финансов, с ним согласованы сроки для ответа в правительственную комиссию.

Папа римский поздравил Путина с победой на выборах

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. Об этом Севастьянов, поддерживающий общение с папой римским, рассказал РИА Новости.

Севастьянов добавил, что Франциск рассматривает Ватикан в качестве «международной площадки, которая могла бы заменить некоторые функции ООН». Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев ранее заявил, что Франциск помогает обмену пленными в украинском кризисе. По словам дипломата, обмен украинских пленных Россия проводит в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых Франциском.

КНДР запустила три ракеты

КНДР в понедельник утром запустила три баллистических ракеты. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Министерство обороны Японии, передает ТАСС.

Как пишет ведомство, ракеты пролетели по 350 км при максимальной высоте полета 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.

Армия обороны Израиля проводит операцию в районе больницы «Аш-Шифа»

О проведении военной операции в больнице «Аш-Шифа», расположенной в секторе Газа, предупредила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление армейской пресс-службы.

Как говорится в сообщении, операцию решили провести после получения новых разведданных, указывающих на «использование учреждения высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности». Израильским военным указали на необходимость действовать с максимальной осторожностью и не причинять вред гражданским лицам в медицинском учреждении. В заявлении добавили, что пациенты и медицинский персонал не обязаны эвакуироваться.