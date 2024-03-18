$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России.

Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

Журналист попросил его выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России выборов президента на фоне того, что в Соединённых Штатах и Британии раздаются голоса, которые подвергают сомнению свободу и справедливость этих выборов.

«Наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведённых в России», — сказал Хаяси.
В мире
Япония
Соединенные Штаты