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В Харьковской области раздался взрыв

В Харьковской области раздался взрыв, сообщает украинское издание «Общественное».

В Харьковской области раздался взрыв
© RT на русском
«В Харьковской области раздался взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ракетный удар был нанесён 17 марта по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2.

По его данным, после удара с завода начали вывозить иностранных специалистов.

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