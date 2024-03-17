В Харьковской области раздался взрыв, сообщает украинское издание «Общественное».

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«В Харьковской области раздался взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ракетный удар был нанесён 17 марта по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2.

По его данным, после удара с завода начали вывозить иностранных специалистов.