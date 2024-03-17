Нетаньяху анонсировал начало операции в Рафахе

Израиль проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, предварительно обеспечив эвакуацию мирного населения из этого района. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание израильского кабмина.

"Мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет", - заявил Нетаньяху. "Военное давление - единственный способ уничтожить оставшиеся батальоны [палестинского радикального движения] ХАМАС и освободить всех заложников", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий", - продолжил глава кабмина. "Это необходимый этап накануне военной операции", - добавил Нетаньяху.

15 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон до сих пор не видел планов Израиля по должной эвакуации мирных палестинцев из Рафаха и оказания им необходимой помощи. Ранее в канцелярии Нетаньяху отмечали, что армия Израиля готова приступить к оперативным действиям и начать эвакуацию местного населения в Рафахе. Многие страны, включая соседний Египет, а также международные организации уже неоднократно призывали Израиль воздержаться от этого шага, опасаясь, что это приведет к большому числу жертв среди мирного населения, коллапсу системы здравоохранения и значительному увеличению числа беженцев.