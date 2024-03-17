Кирби заявил, что в США обеспокоены оружейным кризисом, начинающимся из-за Украины

Вашингтон обеспокоен сокращением американского арсенала оружия и боеприпасов из-за военной помощи Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

В телеинтервью Кирби спросили, обеспокоен ли Белый дом состоянием боеготовности страны и запасами вооружений из-за поставок Киеву.

«Да, это вызывает беспокойство», — сказал Кирби.

По его словам, власти США пока не достигли той стадии, когда национальная безопасность и планы военных операций окажутся под угрозой. Однако этим вопросом нельзя пренебрегать уже сейчас.

Накануне американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс в соцсетях обсудили этот же вопрос и пришли к мнению, что США напрасно истощили арсеналы оружия в связи с конфликтом на Украине. Сакс отметил, что Вашингтон поступил глупо, поставив на опосредованный украинский конфликт. Рано или поздно союзникам Киева придется «заплатить за это». Маск согласился с этим мнением.