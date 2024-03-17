В Киеве взяли ответственность за попытку атаковать нефтезавод на Кубани

Киевские СМИ сообщили, что СБУ причастна к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский канал «Общественное».

«За ночной дроновой атакой на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России стоит Служба безопасности Украины» — сказано в сообщении канала, ссылающегося на источники в силовых органах.

Отмечается, что такие атаки «направлены на подрыв экономического потенциала России»,

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о попытке теракта со стороны киевского режима.

В воскресенье, около 3 ночи несколько дронов пытались атаковать Славянский НПЗ. Беспилотники были нейтрализованы, однако после падения одного аппарата возник пожар. Сейчас огонь полностью ликвидирован. В момент атаки БПЛА один человек погиб, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим наносит удары по мирным населенным пунктам России, чтобы сорвать выборы.