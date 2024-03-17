СМИ: Макрон предупредил Шольца, что выступит с идеей по отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон за два дня до саммита лидеров западных стран по украинской проблеме, прошедшего в Париже 26 февраля, предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о том, что намерен сделать заявление о возможности отправки войск НАТО на Украину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, канцлер был «разгневан» словами Макрона, но в ходе встречи притворился удивленным его высказываниями. Кроме того, Шольц сразу же исключил вероятность отправки войск НАТО на Украину.

Источник отметил, что инициатива Макрона сильно ударила по Шольцу, который находится под постоянным давлением со стороны оппозиции и партнеров из-за отказа поставлять на Украину ракеты Taurus.

Французский лидер понимал, уточнил собеседник газеты, что его слова вызовут раздражение в Берлине, однако выступил с заявлением о возможной отправке. По его мнению, у Макрона «есть склонность переходить черту».

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Аналитики пояснили, что ужесточение позиции президента Франции в отношении украинского конфликта обусловлено рядом внутренних и геополитических факторов.

В частности, он стремится показать незыблемость поддержки украинских властей со стороны Запада и пытается набрать политические очки в преддверии выборов в Европарламент.