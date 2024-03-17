Меган Маркл несколько раз пыталась связаться с Кейт Миддлтон после слухов об исчезновении

Герцогиня Меган Маркл несколько раз обращалась к Кейт Миддлтон после того, как в прессе появились слухи об исчезновении принцессы. Об этом сообщает The Mirror.

Королевский биограф Том Куинн заявил, что Меган Маркл предприняла несколько попыток, чтобы связаться с Кейт Миддлтон, потому что она «искренне беспокоится» за состояние здоровья принцессы. По мнению Куинна, жене принца Гарри стоит воспользоваться моментом и попробовать наладить отношения с родственницей.

Однако бывшая королевская корреспондентка Дженни Бонд считает, что Кейт Миддлтон не нуждается в поддержке Меган Маркл. Скорее всего, принцесса отвергнет герцогиню Сассекскую.

«Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин», — высказалась Дженни Бонд.

Недавно Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала. 10 марта она опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото принцесса поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.

Принц Уильям неудачно пошутил над Кейт Миддлтон после скандала с фото

16 января принцесса была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.