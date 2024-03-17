Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров

Дальнейшее промедление властей Украины, нежелание Киева садиться за стол переговоров приведет к печальным последствиям для страны, заявил Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети Х в комментариях под публикацией миллиардера Дэвида Сакса.

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По его мнению, чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для граждан республики — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

Бизнесмен констатировал, что Владимир Зеленский отправляет украинских военных «умирать в окопы впустую».

Напомним, что Маск оставляет комментарии под многими материалами Сакса. Так, 3 марта он прокомментировал пост, в котором говорилось о том, что после развала СССР НАТО следовало распустить.

Илон Маск негативно оценил украинское контрнаступление

16 марта он согласился с мнением предпринимателя, что США истощили запасы оружия из-за Украины.