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Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров

Дальнейшее промедление властей Украины, нежелание Киева садиться за стол переговоров приведет к печальным последствиям для страны, заявил Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети Х в комментариях под публикацией миллиардера Дэвида Сакса.

Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров
© Zuma / ТАСС

По его мнению, чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для граждан республики — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

Бизнесмен констатировал, что Владимир Зеленский отправляет украинских военных «умирать в окопы впустую».

Напомним, что Маск оставляет комментарии под многими материалами Сакса. Так, 3 марта он прокомментировал пост, в котором говорилось о том, что после развала СССР НАТО следовало распустить.

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16 марта он согласился с мнением предпринимателя, что США истощили запасы оружия из-за Украины.

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