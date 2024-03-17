$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Исландии эвакуировали город после извержения вулкана

В Исландии эвакуировали жителей города Гриндавик после начавшегося извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщает исландское издание mbl.is со ссылкой на местные власти.

В Исландии эвакуировали город после извержения вулкана
© globallookpress.com

Представитель властей Ульфар Лювикссон рассказал, что все жители города получили текстовые сообщения с просьбой покинуть территорию. По его словам, это произошло еще до извержения лавы.

Он отметил, что у него нет данных о том, сколько людей находилось в муниципалитете, когда утром началось извержение, но это было «небольшое число».

Контролируют происходящее несколько десятков спасателей и полицейских.

Утром 17 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Это всего в часе езды от столицы, Рейкьявика. Здесь также находится Голубая лагуна — одна из популярных туристических достопримечательностей страны, и главный международный аэропорт Исландии — Кеблавик. Пока он работает в штатном режиме, но лава может добраться и до него.

«До полуночи наблюдалась реактивная активность, но затем она снизилась. По-прежнему наблюдается значительный поток лавы», — говорится в последнем сообщении Исландского метеорологического бюро.

Геофизики считают, что нынешнее извержение стало самым мощным за последние несколько лет.

В мире
Рейкьявик
Исландия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости