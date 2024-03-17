В Исландии эвакуировали город после извержения вулкана

В Исландии эвакуировали жителей города Гриндавик после начавшегося извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщает исландское издание mbl.is со ссылкой на местные власти.

Представитель властей Ульфар Лювикссон рассказал, что все жители города получили текстовые сообщения с просьбой покинуть территорию. По его словам, это произошло еще до извержения лавы.

Он отметил, что у него нет данных о том, сколько людей находилось в муниципалитете, когда утром началось извержение, но это было «небольшое число».

Контролируют происходящее несколько десятков спасателей и полицейских.

Утром 17 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана. Это всего в часе езды от столицы, Рейкьявика. Здесь также находится Голубая лагуна — одна из популярных туристических достопримечательностей страны, и главный международный аэропорт Исландии — Кеблавик. Пока он работает в штатном режиме, но лава может добраться и до него.

«До полуночи наблюдалась реактивная активность, но затем она снизилась. По-прежнему наблюдается значительный поток лавы», — говорится в последнем сообщении Исландского метеорологического бюро.

Геофизики считают, что нынешнее извержение стало самым мощным за последние несколько лет.