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В Турции заявили о скором окончании президентского срока Зеленского

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил о скором окончании президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

В Турции заявили о скором окончании президентского срока Зеленского
© globallookpress.com

Эксперт уверен, что бороться с Россией до последнего украинца — это не настоящее желание украинского народа и его президента. Зеленский — это послушный исполнитель, которого выбрал Запад, считает Сель.

«США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому», — заявил председатель.

По его мнению, если бы украинский лидер был умнее, то он бы не совершал настолько глупую ошибку и не вставал на сторону врага по отношению к России.

Ранее в Турции призвали Украину забыть о Крыме. Украинские власти должны навсегда забыть о полуострове и оставить свои ожидания о его возможном возвращении.

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