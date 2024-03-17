Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил о скором окончании президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Эксперт уверен, что бороться с Россией до последнего украинца — это не настоящее желание украинского народа и его президента. Зеленский — это послушный исполнитель, которого выбрал Запад, считает Сель.

«США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому», — заявил председатель.

По его мнению, если бы украинский лидер был умнее, то он бы не совершал настолько глупую ошибку и не вставал на сторону врага по отношению к России.

Ранее в Турции призвали Украину забыть о Крыме. Украинские власти должны навсегда забыть о полуострове и оставить свои ожидания о его возможном возвращении.