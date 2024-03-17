Трамп уверен, что вновь станет президентом США

Экс-глава США Дональд Трамп уверен в своей победе на предстоящих в ноябре выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

«Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал», — заявил политик на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо.

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Он назвал действующего президента «угрозой американской демократии». Трамп также выразил уверенность, что в распоряжении у нынешнего президента США есть «еще целая вечность, чтобы навредить своей стране». Бывший президент поставил Байдену в упрек неразрешенный миграционный кризис на границе с Мексикой, рост инфляции, а также ряд других проблем.

Трамп также заявил, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет «кровавая баня».

«Это будет наименьшее из всего [что произойдет]. Это будет "кровавая баня" для страны», — указал он.

Ранее Трамп заявлял, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если у власти останется действующий президент Джо Байден.