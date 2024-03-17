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Трамп считает, что у Байдена впереди еще целая вечность, чтобы навредить США

Время, остающееся до выборов президента Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране действующий американский лидер Джо Байден, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп считает, что у Байдена впереди еще целая вечность, чтобы навредить США
© ТАСС

Политик выступил перед сторонниками в городе Дейтон.

Политик считает, что действия администрации Байдена «разрушили экономику США», способствовали наплыву мигрантов и увеличению инфляции.

«Самый простой способ обратить вспять все катастрофы Байдена — это просто-напросто вернуть меня в кабинет [Белого дома]. Мы справимся с этим», — отметил бывший президент.
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