Трамп считает, что у Байдена впереди еще целая вечность, чтобы навредить США

Время, остающееся до выборов президента Соединенных Штатов, которые состоятся в ноябре, кажется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране действующий американский лидер Джо Байден, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Политик выступил перед сторонниками в городе Дейтон.

Политик считает, что действия администрации Байдена «разрушили экономику США», способствовали наплыву мигрантов и увеличению инфляции.