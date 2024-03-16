Протестующие в Тель-Авиве требуют проведения досрочных выборов в Израиле

Тысячи протестующих в центре Тель-Авива требуют проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.

На месте сосредоточены силы полиции.

Ранее десятки пропалестинских активистов провели акцию протеста против израильской военной операции в секторе Газа у здания Капитолия.