$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Тель-Авиве протестующие требуют досрочных выборов и освобождения заложников

Тысячи протестующих в центре Тель-Авива требуют проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

Протестующие в Тель-Авиве требуют проведения досрочных выборов в Израиле
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.

На месте сосредоточены силы полиции.

Ранее десятки пропалестинских активистов провели акцию протеста против израильской военной операции в секторе Газа у здания Капитолия.

В мире
Горячая новость
Израиль