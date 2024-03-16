Протестующие в Тель-Авиве требуют проведения досрочных выборов в Израиле

В Тель-Авиве протестующие требуют досрочных выборов и освобождения заложников
Тысячи протестующих в центре Тель-Авива требуют проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.
Об этом пишет РИА Новости.
Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.
На месте сосредоточены силы полиции.
Ранее десятки пропалестинских активистов провели акцию протеста против израильской военной операции в секторе Газа у здания Капитолия.