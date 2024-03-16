Протестующие против поставок оружия Киеву в Париже порвали флаги НАТО

В Париже прошел марш протеста против поставок оружия и войск Запада на Украину, участники акции порвали флаги НАТО и призвали Франции из Евросоюза.

В демонстрации в Париже принимают участие несколько тысяч человек, участники акции протеста несут антивоенные плакаты с надписями: «Выход из НАТО, выход из ЕС», «Оставьте в покое наших детей». Демонстранты также рвут флаги Североатлантического альянса.

В Париже проходит марш против поставок оружия Киеву

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, по призыву которого проводится марш, заявил, что Париж не имеет права не стремиться к миру на Украине, поскольку ситуация может в любой момент выйти из-под контроля из-за участия в нем ядерной страны, передает ТАСС.

Политик также выступил за выход Франции из ЕС и НАТО, «постоянно ищущих врагов».

В последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск на Украину. Поводом для этого могло стать продвижение российской армии в сторону Киева или Одессы.

Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.