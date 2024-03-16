Кулеба пригрозил США лишением мирового лидерства

Мировое лидерство США будет подорвано, если Вашингтон не поставит Киеву оружие. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, общаясь по телефону с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США», — заявил Кулеба.

Кулеба призвал страны Запада провести тренировочные миссии на Украине

Кулеба также сказал, что США и союзники должны продолжать поддержку Киева. В частности, речь шла о поставках систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Также обсуждалось утверждение «критически необходимого пакета» американской помощи.

Белый дом призывает конгресс США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов. Эта инициатива уже была утверждена демократическим сенатом, однако ей противится республиканская палата представителей.