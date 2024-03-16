В Париже проходит марш против поставок оружия Киеву

Протестующие против поставок вооружений Киеву и отправки войск стран Запада на Украину идут маршем по центральным улицам Парижа. По оценке корреспондента ТАСС, в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек.

Колонна манифестантов двинулась от площади Пале-Рояль в историческом центре столицы в сторону Дома инвалидов, пройдя через площадь Каррузель, расположенную между садом Тюильри и Лувром. Участники акции протеста несут плакаты с надписями: "Нет третьей мировой войне!", "Выход из НАТО, выход из ЕС", "Мамы против войны", "Оставьте в покое наших детей". Демонстранты также рвут флаги Североатлантического альянса.

"Непозволительно то, что Франция не ищет мира. Париж не имеет права не стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта, поскольку в нем участвует ядерная держава, и ситуация может в любой момент выйти из-под контроля", - заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, по призыву которого проводится марш.

Политик также выступил против риторики ЕС и НАТО, "постоянно ищущих врагов", и высказался за выход Франции из этих организаций.

По словам одного из участников манифестации, который представился как Франсуа, "оставаться в стороне от происходящего недопустимо".

"Я пришел сюда, чтобы сказать, что мы против войны, которая станет катастрофой для всех" - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя. Позже он дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это".