В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в нескольких регионах Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

По его данным, сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Тревога в этих областях многократно объявлялась в течение ночи и в первой половине дня в субботу. Сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в поселке Казачья Лопань Харьковского района Харьковской области.