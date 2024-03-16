В Африке объявился «сын» Илона Маска

Пользователь соцсети X (бывшая Twitter) с ником Elon Musk Junior из Кении заявил о родстве с американским миллиардером Илоном Маском. В X он опубликовал пост, в котором сообщил о намерении встретиться со знаменитым отцом.

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«Дорогие кенийцы, пожалуйста, помогите мне восстановить связь с моим отцом (...) Сейчас я живу в крайней нищете, несмотря на то, что мой отец — долларовый миллионер», — высказался он в своем обращении.

К публикации он прикрепил снимок, имеющий портретное сходство с Маском.

В публикации он также объяснил, что Маск останавливался в африканском отеле в 1990-е годы, где работала мать автора поста. Позднее мужчина дополнил пост, заявив, что юристы предпринимателя настояли на проведении генетического теста в США. «Вам любезный вклад в размере миллиона долларов будет важен для достижения этой цели», — еще раз обратился он к пользователям, попросив у них денег.

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Многие пользователи соцсети не поверили мужчине, представившемуся сыном Маска.

«Где подтверждающие документы? Где хоть какая-то история?», «Не делай этого. Он (Илон Маск — прим. «Ленты.ру») обманет тебя и отправит на Марс», «Какой оригинальный способ обмануть людей на деньги», — выразили они свое мнение в комменатриях под публикацией.

Ранее Маск высмеял расследование в отношение Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена. Он опубликовал мем, в котором подчеркивалась необъективность ФБР в деле Байдена-младшего.