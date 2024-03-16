Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, отметив, что он останется яркой личностью эпохи.

"Он прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как талантливый актер и режиссер. Его уникальный творческий дар, самобытный и многогранный талант дарили тепло и положительные эмоции преданным поклонникам", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что Ширвиндт "был и останется яркой личностью нашей эпохи". Он также добавил, что светлая память об артисте всегда будет жить в сердцах миллионов белорусов.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни.