Самолет с главой британского минобороны Грантом Шаппсом на борту, в глушении сигнала которого СМИ ранее обвинили Россию, не был оснащен необходимой защитой. Об этом сообщает телеканал ITV.

Ранее газета Times написала, российские военные якобы заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Британии, перевозившего Шаппса из Польши. Сигнал GPS был нарушен примерно на 30 минут, пока самолет пролетал недалеко от Калининграда.

Находившиеся на борту люди не могли подключиться к интернету, а экипажу пришлось использовать другие способы определения своего местоположения.

Телеканал ITV сообщил, что вмешательство произошло, так как британские военные сократили финансирование защитных систем самолета.

Британия обвинила РФ в создании помех самолету Шаппса

Перевозивший главу минобороны борт не был оснащен защитой от помех связи, так как предыдущий министр Бен Уоллес решил сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что минобороны Британии столкнулось с дефицитом в размере почти 17 млрд фунтов стерлингов на военные закупки.